فقد مواطن في صحراء تبوك من 4 أيام والمواطنون يتضامنون بالدعاء

محمود البلوي(صدى):

تضامن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مع المواطن حسام السلمي الذي فقد في صحراء تبوك بالقرب من المعظم، بعد خروجه من مكة المكرمة ظهر السبت الماضي.

وكان المفقود، قد تواصل مع الجهات الأمنية وتم بالفعل تحديد موقع الاتصال من برج الاتصالات بهجرة المعظم، ولكن بالبحث عنه من قبل الجهات الأمنية وأهالي المنطقة لم يتم العثور عليه، حتى الآن.

وقال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عبر وسم ” البحث عن حسام في صحراء تبوك ” ، إن آخر اتصال للمفقود كان أمس الإثنين، أكد فيه أنه لا يعرف موقعه أو موقع سيارته، ولم تتجاوز مدة الاتصال الـ4 ثواني، ولم يتم التوصل خلالها إلى معلومات جديدة.

وناشد أهالي المفقود، الفرق التطوعية بمساعدة الفرق الأمنية في البحث عنه، حيث أعلن فريق غوث للإنقاذ صباح اليوم، عن مشاركته في البحث عن حسام السلمي.

ودعا نشطاء ” تويتر ” ، للمفقود بأن يرجعه إلى أهله سالماً معافاً، وأن يكفيه الله الشر حتى يعود، مطالبين بالبحث في الجبال والآبار القديمة حيث يحتمل سقوطه بها، أو إغماءه.