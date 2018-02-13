حالة من الأتربة المثارة والرياح السطحية تضرب الرياض

علي القحطاني(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء، تحذيره من حالة من الأتربة المثارة التي تتسبب في إنعدام الرؤية على منطقة الرياض.

وأوضح الإنذار على الموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد، أن الحالة تشمل مناطق الخرج والمزاحمية والمجمعة وثادق ورماح والأجزاء المجاورة لها.

وأضاف أن الحالة الترابية بدأت منذ الساعة الـ12:45 من ظهر اليوم، على أن تنتهي في السادسة مساء اليوم، لافته إلى أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.