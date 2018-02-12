خالد الهيل تعليقا على قضية ” باركليز ” : الفساد عنوان تنظيم الحمدين

طلال الضوي(صدى):

أشار المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الأثنين، إلى أن تنظيم الحمدين يتورط في كل ما هو فاسد.

وجاء ذلك تعليقًا على فتح تحقيق بريطاني وتوجيه الاتهام لبنك باركيلز في قضية القرض الذي تم منحه لقطر في عام 2008.

ووصف ” الهيل ” توجيه مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا الاتهام الرسمي لبنك باركليز بأنه صفعة جديدة في وجه تنظيم الحمدين.

وقال ” الهيل ” عبرحسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الجدير بالذكر ان مهندس هذا القرض هو اللص حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني،كل موضوع يدخل فيه تنظيم الحمدين لابد ان يكون الفساد عنوانه “.