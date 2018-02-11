بالصور.. الجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب ” 49 ” يحصد المركز الأول

رحاب فتحي(صدى):

اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب اعمال دورته الـ” 49 ” أمس السبت، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن عدد زوار المعرض وصل إلى أكثر من 6 مليون زائر .

وأكدت هيئة المعارض، أن التقديرات تؤكد أن المملكة حصلت على المركز الأول في عدد الزوار، حيث شغل الجناح السعودي على أكبر مساحة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بلغت مساحته اكثر من 3000 متر مربع ، وقام على تنظيمه الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة ليكون الأكبر بين الدول المشاركة وضم 51 جهة مشاركة عرضت آلاف الإصدارات المتنوعة.

وفسرت إدارة المعارض زيادة الاقبال على الجناح بسبب تنوع الكتب السعودية الموثقة وغيرها من المجلدات، فضلاً مكانة المملكة في قلوب المصريين، وعرض هذا العام السيرة النبوية ومجسم الكعبة والمدينة القديمة وكسوة الكعبة فضلاً على عناوين الكتب المختلفة والموثقة التي قامت المكتبات الحكومية والخاصة بجناح المملكة في عرضها خلال تلك الدورة المنتهية.

وأضافت الهيئة، أن ركن الطفل بجناح المملكة زارة الكثير من الاطفال والعائلات، كما ان البرامج والنشاطات الثقافية التي قدمت خلال ايام المعرض بالصالون الثقافي وعلى مسرح الجناح السعودي حازت على اعجاب الكثير، كما شاركت بعض الجهات للمرة الأولى مثل شركة تطوير خدمات التعليم بوزارة التعليم وشركة مشاريع السعودية ومؤسسة أوقاف السلام بمكة المكرمة ” متحف السلام عليك أيها النبي “والشركة الوطنية للتوزيع بوكس كوم وشركة جودة التعليم وشركة ابن سيناء التعليمية فضلا عن الركن الخاص بالأكلات الشعبية والتراث السعودي.

حظي الصالون الثقافي بالجناح بالعديد من الأنشطة الثقافية المختلفة بدءا من تنظيم عدة فعاليات أدبية وندوات، كما استقطب عددا كبيرا من المفكرين والمثقفين والأدباء السعوديين والمصريين .

كان لمسرح الجناح مشاركة من الطلاب السعوديين لذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين بجمهورية مصر العربية مثل إلقاء الشعر وتقديم فقرات من الانشاد كما شارك بعض الكتاب بتوقيع أعمالهم الأدبية .

من جانبه قدم الملحق الثقافي في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد النامي الشكر لوزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب على قدموه من دعم ، ولكل الأدباء والمثقفين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في الفعاليات وللجهات الحكومية المشاركة وللجامعات السعودية الحكومية والخاصة وللناشرين السعوديين الذين شاركوا في الجناح خلال تلك الدورة، مؤكدًا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ظاهرة ثقافية كبيرة من حيث تنوعه ورسائله وحجم الإقبال عليه وفي ذات السياق، كرمت الملحقية الثقافية السعودية العاملين الذين ساهموا في اعمال الجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .