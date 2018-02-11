” 4 ” أدوات إلكترونية للتعلم يستخدمها ” بيل جيتس “

واشنطن(صدى):

يقوم الملياردير الأمريكي بيل جيتس، ومؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، باستخدام عدة أدوات تمكنه من تعلم أشياء جديدة يوميًا، من خلال شبكة الإنترنت.

وهناك أربع أدوات أو مواقع إلكترونية يستخدمها ” جيتس ” ، تعد هي الأبرز من حيث الأهمية، وتتمثل تلك الأدوات في:

أولًا: ” أكاديمية خان ” :

والتي توفر مئات الفيديوهات التعليمية والمعلوماتية لجميع الطلبة بمختلف الأعمار والمراحل الدراسية، من بينها دورات تدريبية من وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” ، إضافة إلى محتوى من متحف الفن الحديث ومعهد ” ماساتشوستس ” التكنولوجي.

وأشار ” جيتس ” لكونها تمثل مصدرًا هائلًا للموضوعات والمناهج من المواد البسيطة إلى المعقدة مثل الهندسة الكهربائية.

ثانيًا: ” Code.org ” :

حيث يرى ” جيتس ” أن التشفير مهارة يجب على الجميع تعلمها، فيوفر هذا الموقع، مصادر تعلم هذه المهارة لصقل قدرات المشفرين.

ثالثًا: ” The Teaching Company ” :

حيث قال ” جيتس ” أنها توفر دورات تدريبية ضخمة، يمكن من خلالها الإبحار في علوم مختلفة، أهمها تاريخ الهيروغليفية المصرية القديمة، مضيفاً أنه دائمًا ما يحصل على مواد دراسية على أقراص مدمجة من هذه الدورات، للتعلم منها أثناء السفر.

رابعًا: ” Big History Project ”

– وهو عبارة عن دراسات اجتماعية مجانية عبر الإنترنت، مصممة لتعليم طلبة المدارس المتوسطة والثانوية عن الشعوب والحضارات حول العالم وكيفية تواصلها، فيما يمكن للكبار الاستفادة منها.