محمد صلاح يسعى لمواصلة التألق مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

نواف السالم(صدى):

يسعى النجم المصري محمد صلاح، لمواصلة تألقه مع فريق ليفربول الذي يحل ضيفاً على ساوثهامبتون في السادسة والنصف مساء اليوم، بملعب “سانت ميريز”، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ويحتل ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 51 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة.

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على محمد صلاح فى قيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز للحفاظ على تواجده بالمربع الذهبى فى جدول الترتيب والمؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، ولن تكون مهمة محمد صلاح ورفاقه فى حصد النقاط الثلاث “سهلة”، بعدما نجح ساوثهامبتون فى وضع حد لمسيرة بلا انتصارات فى 12 مباراة بالدورى، عقب فوزه 3-2 على وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد حجازى وعلى جبر فى الجولة الماضية.