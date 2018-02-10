” المطلق ” يرد على مهاجميه حول عدم ضرورة إلزام النساء بالعباءات

نايف السالم(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، إن إجابته على أحد الأسئلة التي وجهت له عبر إذاعة نداء الإسلام يوم أمس الجمعة ، حول عباءة الكتف للنساء ، جاءت موجهة لجميع النساء المسلمات في إطار الشروط الإسلامية الشرعية المتعارف عليها .

وأشار الشيخ ” المطلق ” ، إلى أن التزام المرأة المسلمة بالحجاب الإسلامي بشروطه المعروفة ، يمثل عبادة وطاعة لله تعالى وحفظ لها وللمجتمع كوسيلة للعفاف ، قائلًا ” كل لباس يحصل به الستر وتتوفر فيه الشروط الشرعية هو حجاب مقبول سواء كان عباءة الرأس أو عباءة الكتف أو غير ذلك وتتوفر فيه الشروط الشرعية ، فهو حجاب مقبول ” .

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء ، أن الملابس طالما كانت ساترة للبدن وفضفاضة ولا تبين تفاصيل الجسم ، وليس فيها نوعًا من التشبه بالرجال ولا بالنساء الفاجرات وكان سميكًا لا يرى ما تحته ، وليس معطرًا ، فلا ينبغي حمل جميع نساء المسلمين في العالم على لبس العباءة كونها الحجاب الإسلامي دون غيره .

ولفت الشيخ المطلق إلى أن كل مجتمع له خصوصيته ويجب احترامها والحكمة من فرض الحجاب هو حصول الستر بشروط الحجاب الإسلامي ، قائلًا ” تعجبت ممن حمل كلامي ما لايحتمل وقولني ما لم أقله ، بل بلغ ببعضهم أن زعم أني أدعو إلى خلع الحجاب وإشاعة السفور والتبرج ، مع أن حديثي كان عن عباءة الرأس المعروفة في مجتمعنا ، ولا ينبغي إلزام جميع النساء المسلمات الملتزمات في العالم بلبسها ، مادمن يلبسن مالا يخالف شروط الحجاب الشرعي ” .

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