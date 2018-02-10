” المطلق ” يرد على مهاجميه حول عدم ضرورة إلزام النساء بالعباءات
أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، إن إجابته على أحد الأسئلة التي وجهت له عبر إذاعة نداء الإسلام يوم أمس الجمعة ، حول عباءة الكتف للنساء ، جاءت موجهة لجميع النساء المسلمات في إطار الشروط الإسلامية الشرعية المتعارف عليها .
وأشار الشيخ ” المطلق ” ، إلى أن التزام المرأة المسلمة بالحجاب الإسلامي بشروطه المعروفة ، يمثل عبادة وطاعة لله تعالى وحفظ لها وللمجتمع كوسيلة للعفاف ، قائلًا ” كل لباس يحصل به الستر وتتوفر فيه الشروط الشرعية هو حجاب مقبول سواء كان عباءة الرأس أو عباءة الكتف أو غير ذلك وتتوفر فيه الشروط الشرعية ، فهو حجاب مقبول ” .
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء ، أن الملابس طالما كانت ساترة للبدن وفضفاضة ولا تبين تفاصيل الجسم ، وليس فيها نوعًا من التشبه بالرجال ولا بالنساء الفاجرات وكان سميكًا لا يرى ما تحته ، وليس معطرًا ، فلا ينبغي حمل جميع نساء المسلمين في العالم على لبس العباءة كونها الحجاب الإسلامي دون غيره .
ولفت الشيخ المطلق إلى أن كل مجتمع له خصوصيته ويجب احترامها والحكمة من فرض الحجاب هو حصول الستر بشروط الحجاب الإسلامي ، قائلًا ” تعجبت ممن حمل كلامي ما لايحتمل وقولني ما لم أقله ، بل بلغ ببعضهم أن زعم أني أدعو إلى خلع الحجاب وإشاعة السفور والتبرج ، مع أن حديثي كان عن عباءة الرأس المعروفة في مجتمعنا ، ولا ينبغي إلزام جميع النساء المسلمات الملتزمات في العالم بلبسها ، مادمن يلبسن مالا يخالف شروط الحجاب الشرعي ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42609 ] نشر منذ 3 ساعات
هنا وضحت اللبس بارك الله فيك يافضيلة الشيخ ,,
.. جزاك الله خير ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله شايب بعمري يمكن يجيه الف سؤال باليوم غير الي يطلع فيها بالتفلزيون ماصدقتو على الله تفضحونه فيها ومسلخات مذيعات وممثلات سعوديات وحتفالات وسينما ومسرحيات وسينما وهيئة الترفية ماحد جاب خبرها ولا رد عليها الواضح في هجوم على اَي شي يخص ديننا بالمحافظة على حتى الصلوات وتسكير المحلات
الله المستعان
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 3 ساعات
ابن باز وبن عثيمين بنسبة لي هم الوحيدان اخذ منهم رحم الله الشيخين واسكنهم فسيح جناته ٠
الروقي[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 3 ساعات
شكل العيشه مضروبه وصارت هرمونات انثويه بالرجال …
كنت اضحك من الحريم يادفع البلاء رصد ترقب وسائل اعلام وملفقات للاشاعات اذا يبغن ..
الحين حال كثير من الرجال مثلهن حتساي ويرصد وينقل اخبار ويشوه سمعة من يبغى ويحط مقاطع ويقص علشان يشعل الفتنه …. ناس خسيسه بغيت ادعي على المطلق امس بس فكه الله … والسبب تزييفكم للاخبار والاحداث وكذبكم على الرجال …. وبالنسبه للحجاب كلامه صحيح وهو الشيء الوحيد اللي اختلفوا فيه العلماء …
وانصح نقال الهرج الحتساي من يشعل الفتن والقيل والقال انصحه بإن يلبس مثل محارمه بالبيت ويقعد معهن فإنه لافرق بينهم وينافسهن على القيل والقال وفلانه سوت وفعلت وكذلك يطال الكذب الرجال فلان فعل وفعل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8143 ] نشر منذ 2 ساعتين
جــــزاك الله كل خـــــير يا فضــــيلة الشــــيخ وأطــالَ فـي عمـــــرك .
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض ماتفتح ابواب الذرايع
ومشايخنا جزاهم الله خير صاروا يوسعون بالامور
والناس ماتصدق تسمع خبر بين مؤيد ومعارض
ياناس يامشيخ سدوا ابواب الذرايع تتسكر الابواق
” الله يثبتنا على الحق والسراط المستقيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26714 ] نشر منذ 1 ساعة
التهاون في بعض المسائل
سبب أنفلات الأمور
وأفهم يافهيم😐
تعليق[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليتك سكت وماقلت شي انت والشيخ صالح المغامسي عن الغناء
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2805 ] نشر منذ 32 دقيقة
تبغونه يفتي على كيفكم 😏 اللي يقول الحق تزعلو منه وتسلخوه 😑