” المطلق ” يدعو لعدم إلزام السيدات بإرتداء العباءة
أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق،الجمعة، أن أكثر من 90٪ من المسلمات الملتزمات، ومنهن داعيات ويحفظن القرآن الكريم، لايعرفن ارتداء العباءات.
جاء ذلك في رده على حكم ارتداء عباءة الكتف، ، قائلا : ” عباءة الكتف إذا كانت واسعة، وعليها طرحة ساترة، فلا بأس بذلك، سواء كانت العباءة على الكتف أو الرأس “.
وأضاف: ” أحبتي في الله ما نلزم الناس بالعباءات، العباءة عندنا ستر، وهي داخلة في الجلابيب التي قال الله تعالى عنها {يا أيها النبي قُل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورًا رحيمًا} “.
وأكد المطلق أنه إذا سترت المرأة نفسها، سواء بعباءة على الرأس أو الكتف، أو بغير ذلك، فالحمد لله، المقصود الستر.
zezu[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 17 دقيقة
العالم انلحست يا قدعان..
الشاعر[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياشيخ عبدالله لم نسمع هذا الكلام من قبل
واشك ان الشيخ يقول مثل ذلك الكلام
نحن نريد منكم انكار لما يحصل في بلادنا
من انسلاخ واضح ومنظم ضد الدين والاخلاق
والبلاد تتجه للمجهول اتقوا الله قبل فوات الاوان