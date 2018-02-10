” المطلق ” يدعو لعدم إلزام السيدات بإرتداء العباءة

حمود العنزي (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق،الجمعة، أن أكثر من 90٪ من المسلمات الملتزمات، ومنهن داعيات ويحفظن القرآن الكريم، لايعرفن ارتداء العباءات.

جاء ذلك في رده على حكم ارتداء عباءة الكتف، ، قائلا : ” عباءة الكتف إذا كانت واسعة، وعليها طرحة ساترة، فلا بأس بذلك، سواء كانت العباءة على الكتف أو الرأس “.

وأضاف: ” أحبتي في الله ما نلزم الناس بالعباءات، العباءة عندنا ستر، وهي داخلة في الجلابيب التي قال الله تعالى عنها {يا أيها النبي قُل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورًا رحيمًا} “.

وأكد المطلق أنه إذا سترت المرأة نفسها، سواء بعباءة على الرأس أو الكتف، أو بغير ذلك، فالحمد لله، المقصود الستر.