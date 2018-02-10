بالفيديو.. القبض على قائد سيارة هارب دهس مواطنًا في الرياض
نجحت الإدارة العامة للمرور في الرياض، في القبض على قائد مركبة صدم أحد المشاة وهرب من موقع الحادث، بعد أن فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة.
وأوضحت الإدارة، أن المقبوض عليه ظهر في مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يقود سيارة بيضاء اللون بسرعة عالية، ومن ثم انحرف عن مساره المخصص واصطدم بأحد المشاة خارج الطريق بالقرب من أحد محطات الوقود على طريق الرياض الدمام.
وأكدت الإدارة، أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرى إحالته إلى جهة التحقيق في الحوادث المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية.
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مم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
الرياض فيه شباب منتهين وحقين مخدرات وتشفيط سكنت قبل كم سنه في شقق في احد الأحياء جاني ارق من كثر أصوات التفحيط آخر الليل ، أتمنى من الدولة رفع البنزين بحيث يكون التر لا يقل عن عشرين ريالًا. وبدون دعم مادي من الحكومة نبغى مثل ها السلق يمشي على سيكل
مم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
نحتاج الى قوانين صارمه ونوعية نحتاج الى :
– رفع البنزين الى ٢٠ ريالاً للتر بحيث الواحد مايحرك سيارته الا لضرورة القصوى
– نحتاج نظام يصادر اي مركبة تستخدم للتفحيط وبدون اي نقاش او تفاوض نظام يسمح للمرور تحويل ملكية المركبة للمرور ومن ثم بيعها مباشرة ويستفاد من هذا المال في تطوير نظام المرور
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقترح عقوبات للمفحطين مصادرة المركبة منه وبيعها في مزاد علني لصالح ادارة المرور وسجن المفحط ومنعه من السفر وتغريمه وايقاف جميع الخدمات الحكومية عنه حتي ترفع العقوبات عنه حتي يكون عبرة لغيره من المفحطين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26714 ] نشر منذ 35 دقيقة
شفت المقطع اول مانزل
الله المستعان🤔
رعد ***[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 35 دقيقة
الامر يريد توعية قبل العقاب