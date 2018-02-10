بالفيديو.. القبض على قائد سيارة هارب دهس مواطنًا في الرياض

علي القحطاني(صدى):

نجحت الإدارة العامة للمرور في الرياض، في القبض على قائد مركبة صدم أحد المشاة وهرب من موقع الحادث، بعد أن فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة.

وأوضحت الإدارة، أن المقبوض عليه ظهر في مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يقود سيارة بيضاء اللون بسرعة عالية، ومن ثم انحرف عن مساره المخصص واصطدم بأحد المشاة خارج الطريق بالقرب من أحد محطات الوقود على طريق الرياض الدمام.

وأكدت الإدارة، أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرى إحالته إلى جهة التحقيق في الحوادث المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية.

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