بالفيديو.. سائق يفقد السيطرة على مركبته ويدهس شخص ويفر بالرياض

علي القحطاني(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، سائق يفقد السيطرة على مركبته على الطريق السريع الرابط بين الرياض والدمام، ويدهس أحد المارة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثق بواسطة كاميرات المراقبة قطع سيارة للطريق السريع الرابط بين الرياض والدمام بعد أن فقد سائق المركبة السيطرة عليها تمام والذي صادف مرور أحد المارة على جانب الطريق بجوار محطة للوقود عند مدخل الرياض.

وأبان الفيديو دهس السائق للشخص إصابة بالغة حيث ظهر وهو يطير في الهواء بعد الاصطدام، ثم سقوط بجانب الطريق، ولم يقف قائد المركبة وواصل في طريقة محاولًا الفرار.