كاس تقلص عقوبه إيقاف نائب رئيس الفيفا السابق

طلال الغامدي(صدى):

قلصت محكمة التحكيم الرياضي الدولية ” كاس ” ، اليوم السبت، فترة إيقاف نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” سابقاً، تشونغ مون جون.

وكشفت المحكمة عن تأييدها الجزئي للاستئناف المقدم من ” تشونغ ” ، وقضت بتقليص عقوبة الإيقاف من 5 أعوام، إلى 15 شهرًا فقط.

وكان تم إيقاف ” توشنغ ” على خلفية اتهامه بالتورط في أنشطة ضغط غير مشروعة، خلال طلب كوريا الجنوبية تنظيم كاس العالم 2022 .

يذكر أن المحكمة أشارت إلى أن حجم الانتهاكات التي ارتكبها تشونغ كانت أقل بكثير من التي قدرها “ فيفا ” عند إصدار العقوبة.