محامي يوضح العقوبة المنتظرة لصاحبة الصور الفاضحة بجدة

نايف السالم(صدى):

كشف المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي، عن العقوبة التي من المقرر تطبيقها على ” لمياء القرني ” صاحبة الحساب المخل بالآداب العامة في جدة، حيث أشار إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية بالمملكة، ينص على أنه معاقبة كل شخص يقوم بإنتاج كل ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية – وهو الأمر الذي اكتملت أركانه بتلك القضية – وذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحداهما.

كانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قد قامت بضبط فتاة تدعى ” لمياء القرني ” ، في العقد الثاني من عمرها، لإمتلاكها حساب مخل بالاداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض عليها وإحالة أوراقها للنيابة العامة، وذلك بعد اعترافها بامتلاك الحساب، والذي أنشئ تحت معرف وهمي، دون ذكر أسمها الحقيقي.

كما يشار إلى إعلان العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، عن رصد حساب يقوم بنشر مقاطع تُخل بالآداب العامة، وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، وذلك في إطار رصد ومتابعة الحسابات الالكترونية المخلة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تدشين هاشتاج بعنوان #القبض_على_لمياء_القرني، من قِبل رواد موقع ” تويتر ” ، مطالبين الشرطة بضبطها.

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