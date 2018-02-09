القبض على ” لمياء ” صاحبة الصور الفاضحة بجدة
ألقى رجال البحث الجنائي بشرطة جدة ، القبض على ” لمياء ” المجاهرة بالمعصية اليوم الجمعة ، وذلك بعد صدور توجيهات بالقبض عليها وإحضارها للتحقيق .
ونجح رجال البحث الجنائي في تحديد موقع الفتاة بعدما أصدرت النيابة مذكرة توقيف بحقها ، وذلك بعدما عرضت صورًا فاضحة تجاهر بالمعصية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42522 ] نشر منذ 18 دقيقة
خيبوا تعبها لابارك الله فيها ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 15 دقيقة
اللهم عفوك وسترك وهداك ورضاك.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24405 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله المستعان