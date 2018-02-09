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القبض على ” لمياء ” صاحبة الصور الفاضحة بجدة

القبض على ” لمياء ” صاحبة الصور الفاضحة بجدة
نايف السالم(صدى):

ألقى رجال البحث الجنائي بشرطة جدة ، القبض على ” لمياء ” المجاهرة بالمعصية اليوم الجمعة ، وذلك بعد صدور توجيهات بالقبض عليها وإحضارها للتحقيق .

ونجح رجال البحث الجنائي في تحديد موقع الفتاة بعدما أصدرت النيابة مذكرة توقيف بحقها ، وذلك بعدما عرضت صورًا فاضحة تجاهر بالمعصية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42522 ] نشر منذ 18 دقيقة

خيبوا تعبها لابارك الله فيها ,,

[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 15 دقيقة

اللهم عفوك وسترك وهداك ورضاك.

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