القبض على ” لمياء ” صاحبة الصور الفاضحة بجدة

نايف السالم(صدى):

ألقى رجال البحث الجنائي بشرطة جدة ، القبض على ” لمياء ” المجاهرة بالمعصية اليوم الجمعة ، وذلك بعد صدور توجيهات بالقبض عليها وإحضارها للتحقيق .

ونجح رجال البحث الجنائي في تحديد موقع الفتاة بعدما أصدرت النيابة مذكرة توقيف بحقها ، وذلك بعدما عرضت صورًا فاضحة تجاهر بالمعصية .