” واتس آب ” يتيح خدمة جديدة لإرسال واستلام الأموال

عادل الحربي(صدى):

أتاح تطبيق ” واتس آب ” ، وهو أحد وسائل التواصل الاجتماعي، لبعض المستخدمين تجربة طريقة جديدة لإرسال واستلام الأموال عبر التطبيق ذاته، حيث أُشيع منذ فترة أن التطبيق يعمل على نظام ” دفع peer-to-peer ” ، وهو الأمر الذي يعد قيد التنفيذ حالياً.

وتوفرت هذه الميزة الجديدة حاليًّا، لعدد قليل فقط من المستخدمين في الهند، حيث تم تداول بعض الصور للنظام الجديد عبر الإنترنت، والذي يحمل اسم ” WhatsApp Payments ” ، وذلك من قبل بعض مستخدمي التطبيق.

يشار إلى أن الخدمة تتاح لمستخدمي نظام التشغيل الإصدار رقم iOS 2.18.21 وما بعده.

