تتويج الفائزين والفائزات بجائزة التميز في دورتها الثامنة بوزارة التعليم

علي القحطاني (صدى):

توج معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مساء اليوم 115 فائزًا وفائزة بجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة على مسرح الوزارة ، بحضور قيادات الوزارة وراعي الجائزة الشيخ محمد يوسف ناغي وإخوانه.

وشملت الجائزة فئات ( الإدارة ، المدرسة ، المعلم ، المشرف ، الطالب، المرشد الطلابي ) ، بالإضافة إلى التميز الإداري ، والعمل التطوعي.

ورحب معاليه في مستهل كلمته بالحضور والفائزين ، مؤكدًا أن للتميز مكان وعنوان في مؤسسات التعليم وإن للعطاء المتميز صدى لدى كافة منسوبي وزارة التعليم” .

وأشاد الدكتور العيسى بما تقدمه الحكومة من دعم سخي لقطاع التعليم ، ورعاية للمبدعين والمتميزين من أبنائنا وبناتنا، مؤكدًا أن ولاة الأمر يراهنون على أبناء وبنات الوطن المتميزين ويضعون آمالهم فيهم لكي يسهموا في رفعة الوطن وحمل راية التوحيد لترفرف شامخة في كل المحافل والميادين العالمية .