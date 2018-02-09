” الجوازات ” تكشف مصير اليمنيين حاملي هوية زائر الخامسة

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العام للجوازات، اليوم الجمعة، عن مصير اليمنيين بالمملكة حاملي هوية زائر الخامسة، من الترحيل إلى خارج المملكة.

وأكد مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان، أن الترحيل لا يشمل اليمنيين حاملي هوية زائر الخامسة.

وكانت المديرية العامة للجوازات، أكدت أنه لا يمكن تحويل هوية زائر إلى هوية مقيم بالنسبة للزائرين اليمنيين، عقب انتهاء صلاحيتها في التاريخ الموحد بعد 13 يومًا في 20 ربيع الأول الماضي.