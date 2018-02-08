قامة مؤتمر ” إعمار العراق ” بالكويت لتعزيز الاعلاقات بين البلدين

بغداد(صدى):

أكد وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف ، الأربعاء ، أن مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق سيسهم فى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين ، مشيرا إلى أن “ما يجمع البلدين أكبر من علاقة المصير المشترك”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الحجرف قوله إن :” المؤتمر يؤكد ‏دور دولة الكويت الداعم والمساند للعراق وحرصها أيضا على مد التعاون للجميع” ‏.. مشيرا إلى أهمية استقرار وبناء العراق الذى سينعكس إيجابا على المنطقة.

‏ وشدد الوزير الكويتى على أهمية استثمار ودعم ورعاية العنصر البشرى ‏تأهيلا وتعليما ‏إضافة إلى توفير المناخ الصحى الملائم لرعاية المواطن العراقى بالشكل المطلوب إذ يعد ذلك من أهم مكونات المجتمعات المتقدمة.