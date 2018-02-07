تدريبات متنوعة لريال مدريد استعدادًا للقاء سوسيداد

نواف السالم(صدى):

شارك مدافع ريال مدريد الرديف ألفارو تيخيرو ، في تدريبات الفريق الأول اليوم الأربعاء ، بانضمام حارس فريق الشباب داريو راموس ، للاستعداد إلى مباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل ، على ملعب سانتياغو برنابيو .

وبدأت التدريبات بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، بالاعتماد على قائمة اللاعبين الكاملة ، باستثناء المدافع خيسوس باييخو الذي تغيب بسبب مروره بفترة تعافي من الإصابة ، وداني سيبايوس لاعب الوسط الذي تدرب منفردًا .

وتضمنت تدريبات ” الملكي ” المراوغات والاستحواذ على الكرة والضغط ، بالإضافة إلى المشاركة في مباريات داخل مساحات ضيقة .