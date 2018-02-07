” أوباميانغ ” يكشف دور ميختاريان في انضمامه للأرسنال

نواف السالم(صدى):

قال بيار إيميريك أوباميانغ، المنضم حديثًا إلى الأرسنال إن السبب وراء انضمامه للفريق هو اللاهب هنريك ميختاريان.

وكشف ” أوباميانغ ” عن تفاصيل انضمامه للأرسنال قائلًا: ” اتصل ميختاريان بي عدة مرات، وسألني هل أنت قادم أم لا، فأجبته أنت أولا عليك أن تقول لي إذا وقعت مع الأرسنال “.

وأضاف أن ميختاريان أبلغه بحسم انضمامه للأرسنال وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرارنهائي بالمجيء إلى الارسنال، قائلًا: ” نحن نفهم بعضنا البعض في الملعب وخارجه، ولهذا السبب الأمر سهل علينا في أرضية الملعب “.