آلة تنبيه تتسبب في ضرب رأس شخص بساطور وكسر قدم ابنه

خالد الظفيري(صدى):

تسببت آلة تنبيه إحدى السيارات في نشوب مشاجرة عنيفة في منطقة سعد العبد الله بالكويت ، ما اسفر عن طعن شخص وإصابة ابنه بكسر في القدم .

وكانت تلقت الشرطة الكويتية بلاغ بنشوب مشاجرة عنيفة بمنطقة سعد العبد الله ، حيث اقدم ثلاثة أشخاص على طعن مواطن كويتي في العقد الخامس من العمر بساطور في رأسه، وإصابة ابنه الأكبر بكسر في قدمه، وذلك لاعتراضهم على صوت آلة تنبيه سيارته.

وفو انتقال رجال الأمن فر المعتدين هاربين من مكان الحادث ، فتم نقل المصابين إلى المستشفى واللذين أفادا خلال وجودهما به أنه خلال خروجهما من منطقة مدارس قام الأب بإطلاق صوت التنبيه في السيارة ليخرج شخص من سيارته ويعترض على الصوت ويقوم بسب الرجل أمام ابنه.

ونزل الأب الخمسيني من السيارة وتشابك مع الشخص الذي سبه، والذي استعان باثنين من زملائه وضربوا الأب بساطور وأصابوه في رأسه، لينزل ابنه من السيارة محاولا مساعدته، فما كان منهم سوى أن ضربوه بباب حديدي في قدمه مما تسبب في كسرها.

وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة الكويتية ضبط اثنان من المتهمين وجاري ضبط المتهم الثالث .