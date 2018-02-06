القبض على الوافد الهارب من الدورية الأمنية بمساعدة شقيقه في جدة

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على الوافد المخالف الذي تم تداول مقطع فيديو له وهو يهرب من دورية أمنية بمساعدة شخص أخر بعد القبض عليه في حملة لشرطة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت من ضبط الشخص الهارب ومن قام بمُساعدته بعد تحديد هوياتهم.

وأضاف المتحدث أنه أتضح أنهما شقيقان من جنسية عربيه في العقد الثاني من العمر، تم تسليمهما لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقهما.

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