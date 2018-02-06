الشرطة تلاحق الهارب من دورية جدة
أعلنت شرطة مكة المكرمة عن ملاحقتها للهارب من دورية أمنية في جدة والذي هرب من السيارة عقب ضبطه.
كان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أوضح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بواجبها في تتبع مخالفي نظام الإقامة والعمل” وطن بلا مخالف ” ، تم ضبط خمسة عشر ” بسطة مخالفة ” يعمل بها أشخاص مخالفين لنظام الإقامة والعمل تم تسليمها لجهة الاختصاص.
وأضاف أنه عند ضبط أحد العاملين بها وأثناء إدخاله للدورية لتسليمه للجهة الإختصاص قام بالهرب، مؤكدا أنه تم تحديد هويتة الهارب، وجاري إحضاره لتسليمه للجهات المختصة لتطبيق التعليمات.
رشيد[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين
(( هـــــويــــــة )) الهــارب تصحيح يا صدى
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15615 ] نشر منذ 2 ساعتين
يكون خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26515 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبعآ تم ضبط مخالف
وقام أحد الأشخاص بالأقتراب من الدورية
وفتح الباب الخلفي
وطلع الهارب
وأنحاش
لكن تم تحديد هويته
وسيتم القبض عليه.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3681 ] نشر منذ 15 دقيقة
ليس هروب بل النظام يسميه عصيان ومقاومة وعدم إذعان لنداء الدويات الأمنية بالتوقف
سواء بقدميه او سيارته وهذا بحد ذاتها جريمة تستوجب عقوبة اخرى غير العقوبة الموجهه اليه
من جهتي اي شخص كائن من كان عاصي يرفض الإذعان لصوت دولتنا الرشيدة اعزها الله
من حق رجال امننا حفظهم الله تعالى ان يضعون البسطار في فمه ويسحلونه من اذنيه سحل الكلاب