الشرطة تلاحق الهارب من دورية جدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة مكة المكرمة عن ملاحقتها للهارب من دورية أمنية في جدة والذي هرب من السيارة عقب ضبطه.

‏‫كان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أوضح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بواجبها في تتبع مخالفي نظام الإقامة والعمل” وطن بلا مخالف ” ، تم ضبط خمسة عشر ” بسطة مخالفة ” يعمل بها أشخاص مخالفين لنظام الإقامة والعمل تم تسليمها لجهة الاختصاص.

وأضاف أنه عند ضبط أحد العاملين بها وأثناء إدخاله للدورية لتسليمه للجهة الإختصاص قام بالهرب، مؤكدا أنه تم تحديد هويتة الهارب، وجاري إحضاره لتسليمه للجهات المختصة لتطبيق التعليمات.