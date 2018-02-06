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سليمان الراجحي: احترام المال وتقدير الجهد من خصائص جيلي

سليمان الراجحي: احترام المال وتقدير الجهد من خصائص جيلي
نايف السالم(صدى):

سرد الشيخ سليمان الراجحي، خصائص الجيل الذي ينتمي إليه، مشيراً إلى أنهم أنجزوا وأبدعوا ونافسوا الكبار.

وقال ” الراجحي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” رأيت في الجيل الذي انتمي إليه أشخاصاً حفروا الصخر بأظفارهم، وشقوا طريقهم بأنفسهم، قبل أن يتعلموا ألف باء الإدارة الحديثة، فأنجزوا وأبدعوا ونافسوا الكبار، لذلك وجدت لديهم مجموعة خصال حميدة: احترام المال، وتقدير الجهد والوقت الذي بذل لكسبه، وممارسة الحياة ببساطة “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 42 دقيقة

اقول ياراجحي
ماودك تخفض نسبة ربح البنك.
خاصة الفلل اللي مطلعيناها عن طريق بنككم الموقر طال عمرك.
لك اجر احسن من الاقوال الماثوره .

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