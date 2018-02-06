سليمان الراجحي: احترام المال وتقدير الجهد من خصائص جيلي
سرد الشيخ سليمان الراجحي، خصائص الجيل الذي ينتمي إليه، مشيراً إلى أنهم أنجزوا وأبدعوا ونافسوا الكبار.
وقال ” الراجحي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” رأيت في الجيل الذي انتمي إليه أشخاصاً حفروا الصخر بأظفارهم، وشقوا طريقهم بأنفسهم، قبل أن يتعلموا ألف باء الإدارة الحديثة، فأنجزوا وأبدعوا ونافسوا الكبار، لذلك وجدت لديهم مجموعة خصال حميدة: احترام المال، وتقدير الجهد والوقت الذي بذل لكسبه، وممارسة الحياة ببساطة “.
هزيم[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 42 دقيقة
اقول ياراجحي
ماودك تخفض نسبة ربح البنك.
خاصة الفلل اللي مطلعيناها عن طريق بنككم الموقر طال عمرك.
لك اجر احسن من الاقوال الماثوره .
سليم عطية الحنيني[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يدمل كبدك