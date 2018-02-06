تصدير أول شحنة فراولة من قطاع غزة إلى الكويت

القدس المحتلة(صدى):

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية فى قطاع غزة اليوم البدء بتصدير شحنة من الفراولة إلى دولة الكويت لأول مرة بهدف تحسين أوضاع المزارعين الفلسطينيين.

وقال مدير التسويق والمعابر فى الوزارة تحسين السقا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تم تصدير طن واحد من شحنة الفراولة للبدء بتسويقها فى الكويت من اجل دعم المنتج الفلسطينى وزيادة دخل المزارع مع تردى الاوضاع الحالية.

وأكد السقا أن المنتجات الفلسطينية تعتبر “من أجود المنتجات العالمية وكانت تصدر إلى أوروبا”، مشيرا إلى صعوبة نقل البضائع من قطاع غزة إلى العالم الخارجى عبر معبر (كرم أبو سالم) التجارى بجنوبى القطاع.

ولفت إلى تصدير نحو 40 طنا من الفراولة إلى المملكة العربية السعودية إلى جانب تصدير ما يقارب ألف طن منها إلى الضفة الغربية.