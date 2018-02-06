تغيير في عمليات التحالف الدولي ضد داعش بالعراق

بغداد(صدى):

غير التحالف الدولي من عمليته في العراق ضد تنظيم “داعش” الإرهابي ، وسط تقارير عن انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وقال التحالف ـ فى بيان نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية – إنه بعد النجاحات المتسارعة التي تبعت تحرير الموصل سيغير التحالف تركيزه في العراق من تمكين العمليات القتالية إلى الحفاظ على المكاسب العسكرية ضد داعش.

ويأتى بيان التحالف ردا على تصريح متحدث باسم الحكومة العراقية ، في وقت سابق اليوم الإثنين ، بأن القوات الأمريكية تنسحب من البلاد بعد هزيمة داعش.

وقال مسؤول بالجيش العراقي إن اتفاقا مبدأيا بين بغداد وواشنطن يقضي بانسحاب 60% من القوات الأمريكية بالعراق.