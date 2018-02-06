بالصور.. 391 متقدمًا ومتقدمة للإشراف بمدارس القطيف

نايف السالم(صدى):

وقف مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط، أمس على الاختبارات التحريرية للمتقدمين والمتقدمات للأعمال الإشرافية داخل المدارس في قطاع محافظة القطيف، التي تقدم لها 391 متقدماً ومتقدمة.

وأوضح رئيس شعبة القيادة المدرسية بالمكتب عبدالله بن سالم الشهري أن عدد المتقدمين من البنين الذين أجروا امتحاناتهم بمدرسة المجيدية الثانوية بلغ 146 متقدما، فيما بلغ عدد المتقدمات من البنات 245 متقدمة أجرين امتحاناتهن بالمدرسة الثانوية الرابعة بالقطيف، مشيراً إلى أن الاختبارات شملت جميع مجالات الأعمال الإشرافية داخل المدرسة كقائد مدرسة، ووكيل مدرسة، ومرشد طلابي، وأمين مصادر تعلم، ورائد نشاط، ومعلم رعاية الموهوبين.

وافاد أن أسئلة الاختبارات تضمنت الجانب التربوي العام، وجانب التخصص، وحسب المجال المتقدم إليه، بالإضافة إلى اختبار استخدام الحاسب الآلي في برامج ” الورد والاكسل والباوربوينت ” ، لافتا النظر إلى أنه يبقى على المتقدمين إجتياز المقابلة الشخصية التي يُحدَّد موعدها لاحقاً.

وأكد الشهري أن عملية الإشراف على الاختبارات كانت ناجحة وحظيت بتنظيم جيد، من المشرفين وأعضاء الشعبة من قادة مدارس القطاع، مشيرا إلى أن دخول الاختبار لا يعني الاجتياز لكافة الشروط المطبقة على المرشحين، وإذا اجتازوا الاختبارات التحريرية وبعد مطابقة ملفاتهم، والضوابط المقررة، سيجرى لهم المقابلات الشخصية وإبلاغ المرشحين بموعدها لاحقا .