وصفتان طبيعيتان لإزالة تجاعيد الجبين المزعجة

أماني الغامدي(صدى):

قالت أوليجا بيدرو، خبيرة التجميل الاسبانية إنه للتخلص من مشكلة تزايد تجاعيد الجبين بشكل مزعج، هناك عدة طرق طبيعية أهمها:

– الطريقة الصينية التي تعتمد على تدليك خطوط التجاعيد بزيت الصويا وغسله بالماء البارد، ثم ترطيب الجبهة بحليب الصويا مباشرة بعد غسله بزيتها، حيث تعمل هذه الطريقة بشكل فعّال في شدّ جلد البشرة ومقاومة تجاعيدها لاحتواء الصويا على مغذيات للبشرة ومادة الكولاجين.

– أما الطريقة الاسبانية فتعتمد على خصائص الخيار التي تعمل على شدّ الجلد ومحاربة التجاعيد، وذلك بوضع قطع من الخيار على الجبهة مع التدليك مدة ربع ساعة كل يوم، مع اعتماد أقنعة تحتوي على الحمضيات التي تحافظ على نعومة الجلد وليونته كقناع عصير البرتقال والليمون مع العسل.

– كذلك يجب تقشير خلايا الجلد المتجددة في الجبهة، باستعمال مواد طبيعية تحمي من الجفاف، وتمنح الرطوبة كالزبادي واللبن وقطرات من الجلسيرين وماء الطماطم. بالإضافة الى استعمال عجينة الفراولة بهرس حبتين من الفراولة ومزجها مع ملعقة من ماء الورد ووضع الخليط على الجبين مدة لا تقل عن ثلاث ساعات.