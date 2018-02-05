ياني في جولة عالمية في فلوريدا

نورة الشهري(صدى):

حرص الموسيقار العالمي ” ياني ” على أن يجوب العالم ويوصل رسالة السلام والمحبة من خلال الموسيقى، حيث يحيى الموسيقار العالمي يانى مجموعة من الحفلات ضمن جولته العالمية في فلوريدا.

ويقدم ياني 3 حفلات في شهر أبريل المقبل، حيث يقدم حفلا موسيقيا يوم 23 أبريل في King Center for the Performing Arts بمدينة ملبورن، ويوم 24 يقدم حفلا في قاعة Ruth Eckerd بمدينة كليرواتر، أما يوم 25 أبريل يحيى حفلا في قاعة Barbara B Mann Performing Arts بمدينة فورت مايرز.

والجدير بالذكر أن يانى كان قد سبق وأحيى حفلا ناجحا في المملكة، حيث قال وقتها إنه سعيد لزيارة المملكة والتعرف على ثقافتها.

كما نشر فيديو عبر حسابه الشخصي علي ” تويتر ” ، يُلخص رحلته بالسعودية، معلقًا : ” كان من دواعي سروري تجربة الثقافة السعودية والشعور بكل فرد منكم.. أحببت روح السعودية، والعطش فيها للحياة والعزيمة، لن أنسى السعودية أبدا، وسوف أعود إليها دائما “.