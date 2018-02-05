مقتل متظاهر إيراني تحت التعذيب بمعتقل سري

طهران(صدى):

أعلنت منظمات حقوقية إيرانية، سقوط متظاهر آخر إثر التعذيب في معتقل سري بمدينة كرمنشاه التابع لنظام الملالي غرب إيران.

وأوضحت المنظمات أن المتظاهر خالد قيصري لقى حتفه بعد 20 يومًا من احتجازه من قبل جهاز الاستخبارات، ليرتفع بذلك عدد المتظاهرين الذي ماتوا في السجون إلى 11 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجت الشعبية في 28 ديسمبر الماضي.

ودفت جثمان خالد قيصري بحضور أفراد عائلته وعدد من عناصر المخابرات التي فرضت غجراءات أمنية مشددة حول مقبرة مدينة كرمانشاه.

وأدعت السلطات أن ” قيصري ” توفى بسبب تعاطيه جرعة من المخدرات داخل السجن، وهي المزاعم ذاتها التي أطلقتها حول بعض المعتقلين الآخرين الذين توفوا تحت التعذيب.