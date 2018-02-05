” التعليم ” تدعو للمشاركة باستبيان ” شراكة الأسرة والمجتمع “

عادل الحربي (صدى):

دعا مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، اليوم الإثنين، بوزارة التعليم، منسوبي المدارس وأولياء الأمور والطلاب؛ للمشاركة برأيهم في استبيان ” شراكة الأسرة والمجتمع ” .

وقال مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم اليوم، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، بوزارة التعليم، يدعو منسوبي المدارس وأولياء الأمور وأبناءنا الطلبة، والمجتمع المحلي؛ للمساهمة في بناء استراتيجية تعزز الشراكة بين المدرسة ” .

وأرفق ” العصيمي ” اللينك الخاص بـ ” الاستبيان ” في التغريدة، حيث يمكن الدخول والإجابة عنه من خلال هذا الرابط:هنا