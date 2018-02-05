الشرطة تعثر على كتاب لـ ” هتلر ” لدى منفذ هجوم إطلاق النار وسط إيطاليا

روما(صدى):

عثرت الشرطة الإيطالية، أمس الأحد، على نسخة من كتاب هتلر وعنوانه ” كفاحي “، بالإضافة إلى كتاب تاريخ عن بينيتو موسوليني، في منزل منفذ إطلاق النار وسط إيطاليا.

وعثرت الشرطة أيضًا بمتعلقات المشتبه به ويدعى ” لوكا تريني ” على مجلة عن الشباب الفاشي وصلبان سلتية، في غرفة في منزل والدته بعد تفتيشها.

كانت وسائل إعلام إيطالية محلية أعلنت عن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا بوسط إيطاليا ،السبت الماضي، مما أسفر عن جرح ستة أشخاص على الأقل، أربعة منهم إصابتهم حرجة.