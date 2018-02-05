أخطاء تقع فيها الأمهات في التعامل مع طفلها سريع الغضب

نورة الشهري (صدى):

كثيرا ما تعاني الأمهات من مشكلة سرعة غضب أطفالهم، بسبب عدك معرفة كيفية التعامل معهم، وامتصاص غضبهم.

وأوضح أطباء مختصون في الأمراض النفسية أن هناك عدة أخطاء شائعة تقع فيها الأم عند مواجهة غضب طفلها.

وذكر الأطباء أن الخطأ الأكبر الذي تقع فيه كل أم هو فقدان أعصابها عند الغضب لذا عليها محاولة الاحتفاظ بهدوئها وأن توضح لطفلها حقه في أن يغضب لكن مع ضرورة الاحتفاظ بهدوئه النفسي عند قيامه بالتعبير عن غضبه.

ومن الأخطاء الأخرى التي تقع فيها الأمهات إتباع أسلوب الحرمان مع الطفل أو الأيذاء البدني كعقاب ولذا عليك تجنب مناقشة مشاكل الطفل أمام الآخرين وهو موجود.

لذا يجب أن تحرص كل أم على أن تكون قدوة لطفلها ،وتتحكم في غضبها.