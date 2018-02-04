التنمية العقارية يستهدف 100 ألف أسرة لتسهيل منح القروض في 2018

عادل الحربي(صدى):

أدى القرض المدعوم المقدم من صندوق التنمية العقارية دورًا هامًا في نمو التمويل العقاري السكني بنسبة 27% في نهاية عام 2017 الماضي ، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ، للمرة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية .

وكان الصندوق قد قدم ضمن المرحلة الأولى من برنامج ” سكني ” الذي تقدمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أكثر من 85 ألف قرض مدعوم من الدولة بنسبة 100 % خلال العام الماضي ، وذلك لمن رواتبهم أقل من 14 ألف ريال ، وهي الفئة التي تشكّل نحو 80 % من المدرجين على قوائم الانتظار لدى الصندوق .

ويستهدف برنامج صندوق التنمية العقارية حوالي 100 ألف أسرة خلال عام 2018 الجاري ، حيث أجرى تعديلًا في إجراءات منحه القروض ، عبر توقيع شراكات مع البنوك والمؤسسات التمويلية ، لتسريع حصول المستفيدين على قروضهم ، وهو ما نجح فيه خلال 2017 ، عمن خلال إعلان أسماء 85 ألف مواطن ليتحصلوا على قروضهم العقارية .

ويسعى الصندوق من خلال الشراكات مع البنوك إلى تقليص سنوات الانتظار التي كانت تصل في السابق إلى 20 عامًا ، لتصبح لا تتجاوز خمسة أعوام وفقًا للآلية الجديدة ، مع تأكيده على أن القرض مدعوم بنسبة 100 % .