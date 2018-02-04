” النقل بجازان ” يفتتح حركة السير بـ ” أبو عريش “

تركي السالم(صدى):

قام فرع وزارة النقل بجازان، بافتتاح حركة السير بطريق العارضة ” أبو عريش ” ؛ وذلك بعد إنهاء العمل على ازدواجه وتهيئة وسائل السلامة الضرورية، بالتنسيق مع المديرية العامة للمرور في المنطقة، حيث كانت وزارة النقل قد كلفت مقاولاً آخر، باستكمال أعمال الازدواج المتبقية خلال شهرين، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بعد تعثّر المقاول السابق وتقصيره في إنهاء المشروع.

ويُعد هذا الطريق له حيوية بالغة، فهو إلى جانب كونه يربط بين محافظتَي أبو عريش والعارضة، يخدم المستفيدين من المدينة الصناعية بمحافظة ” أبو عريش ” ، وكذلك قاصدي المستشفى العسكري ومستشفى أبو عريش العام، كما يخدم قوات الجيش في المنطقة، ونُفذ هذا الجزء كوصلة مستحدثة، من اعمال مشروع اصلاح المسارات الحالية للطريق بطول 9 كيلو مترات للمسارين، وبعرض 11.8 متر؛ ليرتبط مباشرة بازدواج طريق بلدية ” أبو عريش ” .

وشهدت منطقة ” جازان ” عدداً من زيارات مسؤولي وزارة النقل، خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن نهجها الحالي في الوقوف على المشاريع المتعثرة ومعالجتها بالسحب من المقاولين، أو إيجاد الحلول للعوائق المتعلقة بأطراف أخرى، وذلك في إطار حرصها على مواجهة الإهمال في تنفيذ المشاريع أو تأخّرها.