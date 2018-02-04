جدة تستضيف فعاليات المؤتمر السعودي الأول للأمراض الجلدية والتجميل

سعيد العجل(صدى):

تنطلق فعاليات المؤتمر السعودي الأول للأمراض الجلدية والتجميل ( سعودي ديرم ) في فندق الريتز كارلتون بجدة في الفترة من ٨ إلى ١٠ فبراير الحالي.

أوضح الدكتور سعد آل طلحاب رئيس اللجنة العلمية أن المؤتمر سينعقد على مدى ثلاثة أيام وسوف يشارك في هذا المؤتمر متحدثون من داخل المملكة بالإضافة الي متحدثون من الدول الأوربية ( فرنسا والمانيا ) وأمريكا وكندا والهند ومن الدول العربية ( مصر ولبنان ) .

وسوف يناقش المؤتمر أهم المستجدات في مجال الأمراض الجلدية من خلال أخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتعلق بالأمراض الفقاعية والثعلبة والأرتيكاريا، وسوف يحتوي البرنامج العلمي على 45 محاضرة علمية و4 ورش عمل .

وأضاف الدكتور سعد ( يتناول المؤتمر العديد من المواضيع العلمية مثل الأمراض الجلدية الشائعة كالصدفية والحساسية والامراض التصبغية، هذا بالإضافة للإجراءات التجميلية كالبوتكس والفيلر والتجميل بالليزر ) .

ويهدف المؤتمر إلى رفع المستوى العلمي للمشاركين في مجال طب الأمراض الجلدية والتجميل، بما يتوافق مع أحدث المستجدات العلمية العالمية وتحقيق الأهداف التنموية في ظل المتغيرات العالمية ولجعلها الاستثمار الأمثل لتحقيق أفضل عائد للصحة والتنمية على المدى الطويل.

