بالصور.. ضبط معملا مخالفا لتصنيع المراتب المستعملة بالشوقية

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية محافظة الشوقية، التابعة لأمانة منطقة مكة المكرمة، من ضبط معملاً مخالفاً داخل مزرعة، لإعادة تصنيع المراتبا لقديمة المستعملة وتلبيسها وتغليفها للغش التجاري.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” ضبطت بلدية الشوقيه معملاً مخالف داخل مزرعة تديره عمالة مخالفة يقومون بإعادة تصنيع المراتب القديمه المستعملة وإعادة تلبيسها وتغليفها ووضع ملصقات للغش التجاري تم اتخاذ الإجراءات النظاميه على المخالفين واستدعاء صاحب الموقع “.