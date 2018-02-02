أسرة رئيس ” روسي ” أوصت الجار بالمنزل فأحرقه

موسكو(صدى):

اندلع حريق، في البيت الذي ولد فيه أول رئيس لروسيا الحديثة، بوريس يلتسين، في قرية بسمانوفسكو بمقاطعة سفيردلوفسك، وذلك بسبب عطل الموقد الموجود في المنزل.

وأكدت مصادر، أن أصحاب المنزل، سافروا إلى تيومين وطلبوا من جارهم مراقبة البيت خلال غيابهم.

وقام الجار بإشعال النار في الموقد كيلا تتجمد المياه في أنابيب التدفئة وغادر المكان، وعند عودته لاحظ وجود الدخان؛ فقام باستدعاء رجال الإطفاء على الفور، ولكن النيران التهمت المبنى قبل وصولهم.