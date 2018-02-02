التجارة تحسم الجدل حول استيراد قطع غيار السيارات المستعملة من الخارج

عادل الحربي(صدى):

قرر وزير النتجارة والاستثمار ماج القصبي، منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة من خارج المملكة، عدا قطع معينة؛ لحماية المستهلك من التورط في شراء قطع الغيار المستعملة والغير آمنة.

وشملت القطع التي لم يفرض عليها منع الاستيراد كل من: ” الجربكس، والأبدان الخارجية للسيارات، والدفرنس، والماكينة ” ، مع وضع شروط وهي أن تكون القطع نظيفة ومصندقة، وخالية من الشحوم والزيوت، بالإضافة لكتابة عبارة ” مجددة ” عليها بطريقة غير قابلة للإزالة .

وأشارت الوزارة إلى أهمية إقرار المورد بالمطابقة لهذه القطع للمواصفات والمقاييس، بجانب الالتزام بفترة ضمان لا تقل عن 3 أشهر.