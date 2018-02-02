بالصور.. وصول الأرجنتيني إيزيكول سيروتي لاعب الهلال الجديد للرياض

نواف السالم(صدى):

وصل قبل قليل محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني إيزكويل سيروتي إلى الرياض، بمعية المنسق العام لإدارة كرة القدم فهد المديد.

كانت إدارة نادي الهلال تعاقدت مع الأرجنتيني إيزكويل سيروتي قادماً من ناديه سان لورينزو الأرجنتيني، ليمثل فريق الهلال لمدة عام ونصف.

وينضم سيروتي 26 عامًا في قائمة الهلال بدلاً من الأوروغوياني ماتياس بريتوس، الذي رحل إلى الدوري المكسيكي ليكتمل عقد الأجانب في الهلال، ويصبح لديه 7 لاعبين هم، العماني علي الحبسي، الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، البرازيلي كارلوس إدواردو، السوري عمر خربين، الفنزويلي جيلمين ريفاس، والمغربي أشرف بن شرقي.