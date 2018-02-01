متحدث إمارة عسير يكشف تفاصيل القبض على راقصي شارع الفن

أبها(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير سعد ثابت، إن سمو أمير منطقة عسير وجه للقبض على الأشخاص الموجودين في فيديو ” رقص الفتاة والشاب ” وإحالتهم للنيابة العامة

وأضاف المتحدث الرسمي خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” حلقة اليوم الخميس، تم القبض على الشاب وهو في العقد الرابع، كما تم التحفظ على الشابة.

وتابع : نحن مجتمع محافظ يتميز بعادته وتقاليده وأعرافه، وشارع الفن تم إنشائه ليكون واجهة للأعمال الراقية التي تبرز رقي وتحضر مجتمعنا، وليس لممارسة ما يخدش الحياء، وتجمّع السفهاء على ما يصادم آدابه وعاداته.

اقرأ أيضا