” شرطة عسير ” تؤكد العمل على إحضار فتاة ” فيديو الرقص ” بعد القبض على الشاب

أبها(صدى):

ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يقوم بتصرفات مخلة بالآداب العامة مع فتاة بأحد شوارع أبها .

وقالت شرطة عسير، ” أسفرت إجراءات البحث والمتابعة الأمنية عن القبض على الشاب واتضح أنه سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر ، وجار العمل على إحضار الفتاة وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص ” .

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