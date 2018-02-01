” شرطة عسير ” تؤكد العمل على إحضار فتاة ” فيديو الرقص ” بعد القبض على الشاب
ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يقوم بتصرفات مخلة بالآداب العامة مع فتاة بأحد شوارع أبها .
وقالت شرطة عسير، ” أسفرت إجراءات البحث والمتابعة الأمنية عن القبض على الشاب واتضح أنه سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر ، وجار العمل على إحضار الفتاة وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42131 ] نشر منذ 1 ساعة
ادبوهم اثنينهم ,,
,, لا كثر الله من امثالهم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7868 ] نشر منذ 45 دقيقة
. قــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــم الله .👏👍.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2635 ] نشر منذ 36 دقيقة
وربي احسسسسن عشان يرقصو مزبوووط وحده ونص 💃🏻💃🏻💃🏻
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7054 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يهديهم ولايبلانا