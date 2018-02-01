القبض على الشاب الذي تراقص مع فتاة بشارع الفن في أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

نجحت شرطة عسير في إلقاء القبض على الشاب الذي تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو له ، يظهر خلاله وهو يرقص مع فتاة في شارع الفن بمنطقة أبها .

وجاء ذلك ، بعدما أثار الفيديو استياء رواد موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، بعدما ظهر الشاب يتراقص مع الفتاة بشكل لاأخلاقي ومنافي للعادات والتقاليد .

وألقت الشرطة القبض على الشاب بتوجيه من أمير المنطقة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد ، الذي وجه الجهات الأمنية المعنية بالقبض على المتورطين في المقطع ، وإحالتهم للنيابة العامة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وردع كل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين .

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