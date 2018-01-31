بالفيديو.. شاب وفتاة يرقصان على رصيف الشارع بعسير

أبها(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رقص شاب وفتاة على رصيف شارع عام، حيث قال ناشرو المقطع إنه صُوِّر في شارع الفن في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وظهر الشابان في الفيديو وهما يرقصان على رصيف الشارع، وسط تجمع من آخرين، حيث انشغل بعضهم بتصوير الواقعة وتوثيقها.