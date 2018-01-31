بالفيديو.. شاب وفتاة يرقصان على رصيف الشارع بعسير
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رقص شاب وفتاة على رصيف شارع عام، حيث قال ناشرو المقطع إنه صُوِّر في شارع الفن في مدينة أبها بمنطقة عسير.
وظهر الشابان في الفيديو وهما يرقصان على رصيف الشارع، وسط تجمع من آخرين، حيث انشغل بعضهم بتصوير الواقعة وتوثيقها.
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
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يااااااااااااااااااااااا رب اقبضنا إليك غير مفتونين و لا مضيعين ..
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلو مبرمج
ليصبح مستقبلا امر عادي ويتعود الناس عليه
نحن في عصر الانفتاح والانبطاح
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلام على دنيا قل الحب وزاد العناد
إذا لم تكن في زيادة فأنت في نقصان
وإذا كنت في نقصان فعلى الدنيا السلام
والله المستعان❤️
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6506 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه امر من الإمارة بالقبض عليهم شكلهم قرابة الولد والبنت بس ان شاء الله يجيبونهم ويعرفون الرقص بالخيزرانة
صداوي[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 1 ساعة
ممكن تمارين سويديه 😂😂
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2598 ] نشر منذ 1 ساعة
حالات شاذه .. وراح يتعاقبون ويقدمون للمحاكمه ☺️ الله يديم علينا الأمن والآمان… 🇸🇦💖
abdul[ عدد التعليقات: 881 ] نشر منذ 1 ساعة
حتي ترامب رقص عند زيارته للرياض. حلال علي الاغراب وحرام علي ابن الديرة ؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7841 ] نشر منذ 51 دقيقة
ـ ـ ناقِـــــــــــــــــــ❣️ــــــــــــــــــــدَه ـ ـ
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هــلا باِللي لِــــــفانـا يا هــلا بَـه ـ ـ عــدد دقـات قلوبــــــنا في غـــيابه
هــلا باللـي بَعَـد والشـوق جـــابه ـ ـ عَليم الله قلوبـنا ما تِسخى بَه
ضوى خللي عَلَينا بالليل ســــــاري ـ ـ ينير بجايا لِي مِنَه سَـرى بِـه
رِجَـع لـينا مِن بَعَـد غيـبه حبيـبنا ـ ـ وقلـبنا كَـم تَحَمل في غيابه
هــلا بنـــــــور الصـبح لِي من تِبَـسَم ـ ـ لِقـانا مقبلٍ يمشـــي هَــبابـه
وهـلا بريــــح الصبا لي من تبسم ـ ـ يا حِلَوه رَبي يحفظ له شِبابه
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.. مــن أغـانـــي ألفـــــــنان ألبـحرينـــــي أحمـد ألجمـــيري ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26357 ] نشر منذ 31 دقيقة
باب وأنفتح خلاص🤔