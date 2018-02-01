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برعاية أمير الباحة الأحد القادم انطلاق الملتقى الدعوي التاسع بالحجرة

برعاية أمير الباحة الأحد القادم انطلاق الملتقى الدعوي التاسع بالحجرة
حامد العمري(صدى):

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة ، ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الحجرة ، الملتقى الدعوي التاسع بساحة البلدية خلال الفترة من الأحد 18/5 إلى الثلاثاء 27/5/1439هـ بمشاركة مجموعة من الدعاة والمشائخ من عدد من مناطق المملكة .

كما يصاحب الملتقى فعاليات عديدة ومتنوعة ، تستهدف جميع شرائح المجتمع من الرجال والنساء والأطفال ؛ حيث تم تجهيز مقر للأطفال يشتمل على الألعاب الهوائية والأنشطة الثقافية ، وكذلك مقر لملتقى النساء بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالحجرة .

ويتوقع أن يشهد الملتقى حضوراً بارزاً وتفاعلاً كبيراً من قبل الأهالي في محافظة الحجرة وما جاورها من المحافظات والمراكز ، الجدير بالذكر أن المكتب التعاوني للدعوة بمحافظة الحجرة : دأب على إقامة الملتقى الدعوي منذ ثمانية أعوام على التوالي ؛ حيث تتضافر على إنجاحه جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات المدنية والجهات الخيرية في المحافظة بتوجيه ومتابعة من قبل سعادة محافظ الحجرة د. فيحان العتيبي .

 


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