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وفاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود

وفاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود
علي القحطاني(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة الموافق 16 / 5 / 1439هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2763 ] نشر منذ 5 ساعات

ربنا يرحمه و عزائنا للأسرة الكريمة

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