وفاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة الموافق 16 / 5 / 1439هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2763 ] نشر منذ 5 ساعات
ربنا يرحمه و عزائنا للأسرة الكريمة