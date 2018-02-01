الإعلان عن عودة مليونين ونصف المليون نازح عراقي إلى مناطقهم

بغداد(صدى):

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم، عن عودة مليونين ونصف المليون نازح إلى مناطقهم, بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت الوزارة في بيان، أن كوادرها بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة والجهات المعنية المختصة، تمكنت من إعادة مليونين ونصف المليون نازح إلى مناطقهم المحررة حتى الآن.

وأوضح البيان، أن عمليات العودة الطوعية مستمرة بوتيرة عالية, لاسيما في محافظتي الأنبار ونينوى، فيما تتواصل الإجراءات لإعادة نازحي قضاء الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، فضلاً عن منطقتي داقوق وطوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.