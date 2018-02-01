اختطاف طائرة تحمل 610 آلاف دولار بكولومبيا

بوغاتا(صدى):

تعدي مسلحون مجهولون في كولومبيا بخطف طائرة شحن صغيرة، تحمل على متنها 610 ألف دولار حصيلة واردات معابر عدد من الطرق البرية.

وذُكر أن الطائرة من طراز سيسنا بايبر PA34) وأنها تتبع إحدى شركات النقل في البلاد، وتم اختطافها من قبل عدة أشخاص بعد هبوطها مباشرة في مطار “أغواشيكا” التابع لإقليم سيزار شمالي البلاد.

وصرحت إحدى المصادر، أن المختطفين كانوا يحملون علم تنظيم جيش التحرير الوطني الذي يشن بين الحين والآخر هجمات ضد قوات الأمن، والمجتمع، والبني التحتية في أنحاء متفرقة من البلاد.

كما أصدرت إدارة الطيران المدني بيان عقب الحادث، بإغلاق المطار أمام الحركة الملاحية، وبدأت قوات الأمن، ومسئولو الطيران العمل من أجل تحديد مكان الطائرة التي اختطفت بطاقمها.