” MBC PRO ” تنهي بثها نهاية الموسم.. والاتحاد سيعلن عن قنوات جديدة

ماجد محمد(صدى):

تنهي قنوات ” MBC PRO ” ، بثها مع نهاية الموسم الحالي من دوري المحترفين؛ نظراً لخسائرها المتتالية وتراكم الديون عليها.

وأفادت مصادر، بأن القنوات كانت تعتمد على دخل مالي وحيد، هو الإعلانات، الأمر الذي لا يغطي سوى 20% من تكاليف نقل الدوري.

وأكدت المصادر، أنه من المنتظر أن يعلن اتحاد كرة القدم عن فك الارتباط مع هذه القنوات قبل نهاية الموسم، وإرساءه على خمس قنوات جديدة ملك الدولة، على أن تنطلق واحدة منهم في مارس المقبل تجريبياً.