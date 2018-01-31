أمير عسير يوجه بالتحقيق في مقطع شارع الفن 

محمد بن طحيطح(صدى):

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، الجهات الأمنية بالمنطقة بالتحقيق في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ، يظهر فيه تصرفات غير أخلاقية من قبل شاب وفتاة في شارع الفن .

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت ، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد يقضي بالقبض على المتورطين في المقطع بشكل عاجل وإحالتهما للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظامياً بمايردع كل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين .

وأكد آل ثابت أن سلوكيات الشابين التي ظهرت في المقطع المتداول تعد مخالفة للآداب الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد ، لافتا إلى أن أمير منطقة عسير شدد على أهمية تطبيق العقوبة على المتورطين .

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