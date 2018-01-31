ترامب يشيد بجندي هارب من كوريا الشمالية في خطابة

واشنطن(صدى):

حضر جي سونج هو، رجل من كوريا الشمالية تمكن من الخروج منها ويعش حاليا في كوريا الجنوبية، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة الاتحاد ليلة الثلاثاء.

وتمكن ترامب من التعرف على سونج، وأشار إليه باعتباره أحد الصبيان الشجعان، والذي عاش في كوريا الشمالية منذ عشرين عاما، وقد انهار من الإنهاك في العمل على القطارات قبل تعرضه للتعذيب على يد السلطات في كوريا الشمالية.

وقال ترامب: سافر سونج هو لآلاف الأميال على عكازته في جميع أنحاء الصين وجنوب شرق آسيا إلى الحرية، وتبعه معظم عائلته، وتم القبض على والده وهو يحاول الهرب، وتعرض للتعذيب حتى الموت.

وأشار ترامب إلى شخصيات أخرى من كوريا الشمالية حملوا قصصا مشابهة، ليتعهد ترامب بتكريم ذكرياتهم بحل أمريكي كامل.